Pred 10 leti pretekel en kilometer, zdaj se mu nasmihajo olimpijske igre

Le še teden dni nas loči do 27. Volkswagen ljubljanskega maratona. Priprave so na vrhuncu. Mi smo med zadnjimi treningi ujeli Gregorja Beca. Tekača iz Borovnice, ki je iz nič začel teči pred desetimi leti. Z enim kilometrom na tekaškem stadionu. A ga je tek tako zasvojil, da zdaj vsako leto preteče 3.000 kilometrov. Za tek nameni skoraj ves prosti čas in denar. Je eden izmed Slovencev, ki je pretekel serijo šestih največjih svetovno znanih maratonov. Za prihodnje leto pa se mu nasmiha nastop na olimpijskih igrah v Parizu.