Pred 19 milijoni let na Novi Zelandiji bivala velikanska papiga

Nova študija je bila objavljena v ponedeljek v znanstveni reviji Biology Letters. "Na svetu danes ni več velikanskih papig," je dejal glavni avtor študije, profesor Trevor Worthy iz univerze Flinders v Avstraliji. "Da smo našli tako veliko ptico, je nekaj neverjetnega."

Ostanke papige so našli blizu mesta St. Bathans na jugu Nove Zelandije, novo živalsko vrsto pa so poimenovali Heracles inexpectatus, s čimer so opozorili na neverjetno velikost in moč odkrite papige. Po izračunih se je papiga po 'zelenem otoku' potikala pred okoli 19 milijoni let.

En meter visoka ptica ni mogla leteti, bila pa naj bi mesojeda, kar danes živeči ptiči po navadi niso. Tehtala naj bi okoli sedem kilogramov, kar je dvakrat več od teže kakapoja, ki je do zdaj veljal za najdebelejšo papigo na svetu.

Raziskovalci so kosti našli že pred časom, a jim niso namenili pozornosti, saj so predvidevali, da gre za ostanke orla ali race. V začetku letošnjega leta so se odločili, da jih vendarle analizirajo.