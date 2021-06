Pred 30. dnevom državnosti politiki razdvojeni kot še nikoli

V petek bomo obeležili 30. dan državnosti, ko je Slovenija postala samostojna država. Kar ne nehamo ponavljati, da smo bili takrat zadnjič tako enotni. Politiki pa tako razdvojeni in nesposobni pogovora in dogovora verjetno v 30 letih še niso bili. Morda zato z nekaj več razdalje in modrosti, ki so jo dobili, ko so se iz politike umaknili, lažje govorijo tisti, ki so bili nekoč poslanci v državnem zboru.

