Pred ameriško obalo rešujejo prevrnjeno južnokorejsko ladjo

Ameriška obalna straža išče štiri pogrešane člane tovorne ladje, ki se je pred ameriško obalo v nedeljo zjutraj začela močno nagibati. Do večera se je ladja Golden Ray prevrnila na bok, piše CNN. Reševalci se zdaj trudijo 200-metrsko plovilo stabilizirati.

Posadko so reševali tudi s helikopterji.

Nagibanje ladje so opazili v nedeljo ob dveh zjutraj, je povedal Reed. Reševalci so bili kmalu na ladji in iz nje evakuirali 20 od 24 ljudi na krovu. Požar jim je nato preprečil, da bi poiskali še pogrešano četverico.

Na ladji je po besedah načelnika obalne straže Johna Reeda izbruhnil tudi požar. Južnokorejsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da so se štirje pogrešani nahajali v strojnici.

Ladja se je začela nagibati ob dveh zjutraj, do večera pa se je že prevrnila na bok.

"Ko smo opazili dim in plamene, smo ocenili, da je situacija preveč tvegana, da bi šli naprej v plovilo in poskusili najti preostale štiri," je dejal Reed in dodal, da črnega dima, ki se je vil iz ladje, ni več. "Če ne stopimo v notranjost, ne moremo zanesljivo potrditi, da je ogenj ugasnil," je dodal.

Posadko so z ladje evakuirali iz različnih prostorov, nekatere so morali reševati tudi s helikopterjem. Agencija za prometno varnost je na kraj nesreče že poslala svoje preiskovalce.

Člani posadke so Filipinci in Južni Korejci. Ladja, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, je bila namenjena v Baltimore, kamor bi mogla prispeti danes.

Oblasti medtem sporočajo, da se reševalci trudijo preprečiti iztekanje goriva in posledično onesnaženje. Zaenkrat naj do izlitja ne bi prišlo. Eden izmed zaposlenih v pristanišču Port Brunswick je za CNN povedal, da je raztovarjanje in natovarjanje ladje v njihovem pristanišču potekalo brez zapletov.

Na bližnjih plažah so oblasti prepovedale kopanje in bodo pred ponovnim odprtjem analizirali vzorce vode, da bi se prepričali, da ni prišlo do onesnaženja.