Pred Belo hišo se je zažgal neznani moški

Na travniku parka Ellipse nedaleč od Bele hiše v Washingtonu se je za zdaj še neznani moški zažgal in se sprehajal po travi, dokler ga niso pogasili in s hudimi opeklinami odpeljali v bolnišnico. Ellipse je redno poln turistov, ki so dogajanje posneli in objavili na družbenih medijih.

Zaradi bližine Bele hiše je bil sprožen velik alarm, na kraj dogodka je prišlo nekaj več kot 70 policistov, območje pa so za nekaj časa zaprli. Incident je potrdila tudi tajna služba, ki skupaj z washingtonsko policijo in zvezno policijo za parke za zdaj še nima več informacij o identiteti in motivu možakarja. Predstavnik za medije v Beli hiši Hogan Gidley je sporočil, da dogodka za zdaj še ne bodo komentirali. Kot je še povedal, se je v času incidentu predsednik Donald Trump nahajal v Ovalni pisarni. Moški je sicer utrpel 85-odstotne opekline po telesu. Odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico, trenutno pa se nahaja v kritičnem stanju. Okolica Bele hiše je vedno privlačna za posameznike, ki skušajo tako ali drugače opozoriti nase ali na kakšno vprašanje. Eni protestirajo, drugi skačejo čez ograjo, tretji pa se sežigajo. Aprila se je pred Belo hišo zažgal moški na invalidskem vozičku, vendar mu je zagorela le jakna, ki so jo odstranili in je utrpel le lažje poškodbe.