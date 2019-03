Pred dnevi na Braču nad 20 stopinj, danes pa sneg

Hrvaški hidrometeorološki zavod je danes objavil rdeči alarm za območje hrvaškega Primorja in Kvarnerja zaradi močne burje. Pričakujejo, da bo veter pihal tudi do 130 kilometrov na uro.

Zaradi močnega vetra so za vsa vozila zaprli avtocesto Zagreb–Split med izvozoma Sveti Rok in Posedarje, pa tudi nekatere državne ceste ob obali ter most na otok Pag, je poročal hrvaški avto klub (Hak). Kot so dodali, je avtocesta Reka–Zagreb med izvozoma za Kikovico in Delnice odprta le za osebna vozila.

V ponedeljek pa je izrazita hladna fronta prešla tudi Slovenijo. Meja sneženja se je ob močnejših padavinah marsikje spustila na okoli 500 metrov nadmorske višine.