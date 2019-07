Pred EP več tisoč protestnikov v podporo katalonskim evroposlancem

Protestniki, med katerimi je bila večina Kataloncev, nekaj pa je bilo tudi podpornikov od drugod, so opozarjali, da je več kot dva milijona volivcev iz Katalonije utišanih. Ostro so kritizirali odnos španskih oblasti do Katalonije. Skupina Kataloncev, ki je prišla v Strasbourg, je ostro nastopila proti oblastem v Madridu, ki da Katalonijo obravnava kot kolonijo in se do njih obnaša,"kot so se včasih nacisti do Židov".

S transparenti in vzkliki so protestniki sporočali, da je "samoodločba pravica in ne zločin", zavzeli so se za neodvisno Katalonijo, za izpustitev "političnih zapornikov" in opozorili na "diktaturo Španije".

Zbrane so med drugim nagovorili predstavniki katalonskega in Evropskega parlamenta, med slednjimi pa je bil tudi Ivo Vajgl , ki se je iz parlamenta danes sicer poslovil. "Prišel sem s sporočilom, da ne smejo zavreči svojih sanj in se odreči svojim pravicam. In ena od pravic vsakega naroda je pravica do samoodločbe," je izpostavil Vajgl, ki je v minulem mandatu v Evropskem parlamentu deloval v politični skupini liberalcev, sicer pa je bil izvoljen na listi DeSUS.

Prepričani so, da bi jih Evropska unija morala slišati in prisiliti Španijo, da začne spoštovati njihove pravice. Mlajši Katalonec Oriol Massanet i Lloblet je poudaril, da morda aktualni sklic Evropskega parlamenta tega še ne bo storil, a je prepričan, da bo z akcijami, kot je današnja, in z novimi mladimi voditelji in aktivisti po Evropi Katalonija dobila svoje mesto v Evropski uniji.

Kot je ocenil, se zdi, da je avtoritarnost španske države tako globoko ukoreninjena, da si je težko predstavljati možen kompromis. "Bo pa verjetno prišlo do tega, če se bo evropska politika bolj zavedala, da se tam kršijo človekove pravice, pravila pravne države, da so meni nič tebi nič ogoljufali dva milijona ljudi za njihov glas in da je načelo samoodločbe poteptano, in to z nasiljem," je bil oster Vajgl, ki je prepričan, da imajo tudi poslanci iz Slovenije v novem sklicu "aktiven odnos do problema".

Poslanski sedeži bodo ostali nezasedeni

Ker na seznamu evropskih poslancev iz Španije, ki ga je Madrid posredoval Evropskemu parlamentu, ni njihovih imen, nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, nekdanji katalonski minister Antonio Comin ter nekdanji podpredsednik te španske regije Oriol Junquerasne morejo zasesti mest evropskih poslancev. V Madridu namreč niso mogli prevzeti svojih mandatov, njihovi trije poslanski sedeži pa bodo, kot kaže, do nadaljnjega ostali nezasedeni.

Puidgemont in Comin, ki jima v Španiji zaradi njune vloge pri organizaciji referenduma o neodvisnosti Katalonije grozi aretacija, živita v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji in nista odpotovala v Madrid, kjer bi v skladu s špansko zakonodajo morala priseči na španski ustavi. V Španiji priprtemu Junquerasu pa špansko vrhovno sodišče ni dovolilo, da bi zapustil pripor in s prisego v Madridu prevzel mandat.

Sodišče Evropske unije je sicer v ponedeljek z začasno sodbo zavrnilo pritožbo Puigdemonta in Comina, ki sta želela s tem doseči, da bi zasedla sedeža v Evropskem parlamentu. Puigdemont je v odzivu napovedal nadaljevanje boja.