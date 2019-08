"Volka ne maramo, nočemo, in ga je treba od tu spraviti stran," so jasni kmetje na Cerkljanskem, kjer volka še pred letom sploh ni bilo. Sedaj pa sta se zgodila kar dva napada hkrati, kar kaže na to, da sta tam dva tropa volkov. Pristojni minister Zajc je obiskal območja, kjer kmetom volk in medved povzročata največ škode.