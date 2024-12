Pred lokalom v Sežani obračun 20 oseb

Pred gostinskim lokalom v Sežani se je v nedeljo zjutraj steplo okoli 20 oseb, starih od 17 do 41 let. Enega izmed udeležencev so med incidentom napadli z lesenim kijem, zaradi česar so ga reševalci prepeljali v izolsko bolnišnico. Vzrok pretepa, v katerem so sodelovali slovenski državljani doma s širšega območja Sežane in okolice, ob tem ostaja neznan. Po neuradnih podatkih naj bi se sicer spor vnel zaradi ljubezenskih zadev.