Konec jeseni je pred nami še en posvetovalni referendum. Točen datum še ni znan, a povedali bomo, kakšno mnenje imamo o jedrski elektrarni in gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. Pa bi se lahko jedrski energiji odpovedali in izkoriščali obnovljive vire? O tem so razpravljali na prvi javni razpravi, za katero okoljski minister Bojan Kumer upa, da bo državljanom olajšala odločitev na referendumu.