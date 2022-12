Pred nami še zadnji volilni dan v letošnjem supervolilnem letu

Pred nami je še zadnja volilna nedelja letos. Po parlamentarnih, predsedniških in lokalnih, vmes pa še referendumu, bo letošnjih volitev v nedeljo z drugim krogom v nekaterih občinah konec supervolilnega leta. Okoli pol milijona volivk in volivcev bo odločalo med dvema kandidatoma za župana, ki sta v prvem krogu prepričala največ občanov, a vseeno premalo, da bi že lahko mirno sedela v občinski stavbi. Po vsej državi bo tako odprtih 928 volišč, nekateri pa so na določenih voliščih v svojih volilnih okrajih glas že oddali na predčasnem glasovanju, ki se je zaključilo v četrtek.