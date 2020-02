Pred nekaterimi bolnišnicami postavili izolacijske šotore za testiranje

V večjih slovenskih bolnišnicah so prepovedali obiske, da bi preprečili morebitno širjenje koronavirusa. Da bi ločili zdrave paciente od tistih, ki bi lahko bili okuženi, so v Slovenj Gradcu postavili bivalni zabojnik, kjer bodo lahko osebe, ki so jim vzeli bris, počakale v karanteni na rezultate, pred infekcijsko kliniko v Ljubljani in v Novi Gorici pa so postavili šotore za testiranje.