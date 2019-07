Pred obalo Libije humanitarna ladja rešila 40 migrantov

Nemška nevladna organizacija Sea-Eye je sporočila, da je njena ladja pred obalo Libije s čolna rešila 40 migrantov, med njimi nosečnico, dojenčka in dva mlajša otroka. Kot so dodali, je geografsko najbližje varno pristanišče Lampedusa, a še čakajo na odgovor oblasti. Članice EU so se medtem dogovorile o porazdelitvi 131 migrantov, ki so obtičali na ladji Gregoretti.

Tiskovni predstavnik nemške nevladne organizacije Sea-Eye Gordon Isler je dejal, da so reševalci primerne oblasti zaprosili za dovoljenje za vplutje. "Geografsko je Lampedusa najbližje varno pristanišče. Bomo videli, kako se bodo zadeve razvile v prihodnjih urah," je dodal. Migranti so reševalcem pojasnili, da so izpluli ponoči iz kraja Tajoura, mesta vzhodno od Tripolija. Migracijski center v tem mestu je bil v začetku julija tarča bombnih napadov, ko je življenje izgubili več kot 50 ljudi. Rešeni migranti so iz Nigerije, Slonokoščene obale, Gane, Malija, Konga in Kameruna, je dodal tiskovni predstavnik. Države članice Evropske unije so se medtem danes dogovorile o porazdelitvi 131 migrantov, ki so obtičali na ladji italijanske obalne straže Gregoretti. Odgovornost za migrante bodo prevzele Francija, Nemčija, Luksemburg, Irska in Portugalska ter Cerkev v Italiji, je danes pojasnila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Pri Evropski komisiji niso pojasnili, koliko migrantov bo sprejela katera od držav, a naj bi jih največ ostalo v Italiji. Prebežniki sredi Sredozemskega morja (fotografija iz leta 2018). FOTO: AP Italijanski notranji minister Matteo Salvini je vztrajal, da ne bo dovolil izkrcanja migrantov, dokler se zanje ne najde rešitev. Ladja Gregoretti je zasidrana v pristanišču mesta Augusta na Siciliji, minister pa je danes sporočil, da se bodo lahko migranti izkrcali v prihodnjih urah. Salvini je danes sicer na Facebooku zapisal, da je na krovu ladje še 116 migrantov, medtem ko obalna straža poroča o 115 migrantih. Pred dnevi je ladjo že zapustilo nekaj migrantov, med njimi nosečnica in mladoletniki. Italijanska obalna straža je v četrtek zvečer v Sredozemskem morju rešila okoli 140 migrantov, ki so se z dvema gumijastima čolnoma odpravili na pot iz Libije v Evropo in na morju zašli v težave. Rešene migrante je prevzela ladja Gregoretti, a ji italijansko notranje ministrstvo sprva ni dovolilo vplutja v katero od italijanskih pristanišč. To je storilo šele v nedeljo.