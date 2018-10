Pred obalo Nigerije napadli evropsko tovorno ladjo

Družba Maersk Line je potrdila, da so ladjo, s katero upravlja Midocean (Iom) Limited in si jo je Maersk Line izposodila, napadli v soboto, ko se je bližala pristaniškemu mestu Onne v Nigeriji.

Dansko podjetje za ladijski prevoz kontejnerjev Maersk Line je v torek sporočilo, da so pred obalo Nigerije napadli njihovo ladjo in da pogrešajo 11 članov posadke.

Družba Iom pa je v ločeni izjavi sporočila, da je devet članov posadke zdravih in na varnem, ladja Pomerania Sky, katere lastnik je sicer nemško podjetje Döhle Group, pa je vplula v varne vode.

Po poročanju poljskih medijev, ki jih povzema agencija Reuters, je med ugrabljenimi 11 osebami osem poljskih državljanov. Državljanstvo preostalih treh oseb ni znano.

Podjetja tesno sodelujejo z nigerijskimi oblastmi, da bi rešili ugrabljene člane posadke. Pred dobim mesecem, 23. septembra, so pirati v Nigeriji ugrabili 12 mornarjev, med njimi tudi slovenskega državljana. Pirati so jih konec tega tedna izpustili, v nedeljo pa so prispeli v Švico.