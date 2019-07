Pred obalo Tunizije pogrešajo več kot 80 migrantov

Blizu mesta Zarzis na jugu Tunizije je v sredo potonil čoln z migranti. Na krovu naj bi jih bilo več kot 80. Štiri so rešili in namestili v migrantski namestitveni center v Zarzisu, eden od njih je kasneje umrl v bolnišnici. Ostale še pogrešajo, so sporočili iz Mednarodne organizacije za migracije.

Ladja je izplula iz Libije proti Evropi v ponedeljek, so sporočili iz Rdečega polmeseca. V bolnišnici je umrl državljan DR Konga, vsi trije preživeli pa so Malijci. Ti so povedali, da je bilo na njihovem čolnu 86 ljudi. Najmanj 70 migrantov je umrlo maja letos, ko je njihov čoln potonil blizu tunizijskega mesta Sfax. Italijanska človekoljubna organizacija Mediterranea pa je sporočila, da je njihova opazovalna ladja Alex danes pohitela na pomoč čolnu s 55 migranti na krovu, med katerimi so bili štirje otroci in 11 žensk, ki naj se ne bi smeli vrniti v Tunizijo. Ladja Alex je na območju Sredozemskega morja dejavna od srede. Gre za spremljevalno ladjo ladje Mare Jonio, ki je maja letos pred libijsko obalo rešila 30 afriških beguncev. Italijansko pravosodje je ukazalo zaplembo ladje. Na območju Sredozemskega morja sta trenutno dejavni dve reševalni ladji; prva je ladja Open Arms španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms, druga je ladja Alan Kurdi nemške človekoljubne organizacije Sea-Eye.