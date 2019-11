Pred obletnico žametne revolucije na ulicah na tisoče Čehov

Že junija se je na proteste proti premierju Andreju Babišupodalo približno 300.000 ljudi. To je bil največji protest na Češkem po letu 1989, ko se je s študentskimi protesti začela žametna revolucija, ki je prinesla padec komunističnega režima v tedanji Češkoslovaški in posledično tudi nastanek dveh ločenih držav, Češke in Slovaške.

Protesti proti češkemu premierju občasno potekajo vse od aprila lani. Ustanovitelju vladajoče populistične stranke Ano protestniki očitajo, da se je neupravičeno okoriščal z evropskimi sredstvi. Nanj letijo tudi očitki konflikta interesov.