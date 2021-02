'Pred očmi je zgorelo vse, v kar smo leto dni vlagali trud in prihranke'

V sredo zvečer je do tal pogorela Mozirska koča na Golteh. "Nič ni ostalo," pravi pretresena najemnica najstarejše slovenske koče. Ni je moglo rešiti niti 88 gasilcev, ogenj je v nekaj minutah zajel skoraj celoten objekt. Dve uri je trajalo, da so prostovoljni gasilci požar omejili, nato so ga še dve uri gasili. Pogorišče so gasilci celo noč nadzirali, a dela jim tudi naslednje jutro ni zmanjkalo, posamezni deli pogorišča so namreč še vedno tleli.

