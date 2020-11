Pred parlamentom je prišlo do spopadov med policijo in protestniki

V središči Ljubljane pa so policisti prvič po letu 2012 uporabili vodni top. Popoldan se je namreč več ljudi zbralo na napovedanih protestih pripadnikov Gibanja OPS, ki verjame, da je koronavirus svetovna zarota. Protesti so se nato sprevrgli tudi v posamezne spopade med protestniki in policijo. Predstavniki petkovih protestov so se od tokratnih izgredov distancirali.