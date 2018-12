Protesti rumenih jopičev: prijeli 500 oseb, policija uporabila solzivec

Ob začetku protestov so v bližini Elizejskih poljan izbruhnili spopadi s policijo. Policija je uporabila solzivec proti več sto protestnikom, ki so se zbrali ob znameniti pariški nakupovalni ulici in okoli Slavoloka zmag. Po ocenah policije se je na območju zbralo okoli 1500 protestnikov.

Policija je zjutraj prijela 481 ljudi, je sporočil francoski premierEdouard Philippe. Ta številka že presega število prijetih na protestih v prestolnici pred tednom dni, ko so jih prijeli 412.

Strah pred izbruhom nasilja

Iz strahu pred izbruhom nasilja in izgredov na za danes napovedanih protivladnih protestih so v francoski prestolnici namestili 8000 policistov. Na televizijskih posnetkih je videti policiste, ki strogo pregledujejo torbice in nahrbtnike protestnikov, ki se zbirajo na Elizejskih poljanah.

Policija je davi, pred začetkom protestov, prijela 278 ljudi. Vir blizu varnostnim krogom je povedal, da so prijeli najmanj 34 ljudi, ki so nosili maske, kladiva in kamne, ki bi jih lahko uporabili za spopade s policijo.