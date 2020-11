Na Dolgem Brdu nad Jančami pri Ljubljani je 22-letni moški s hladnim in strelnim orožjem umoril sestro in starša, zatem pa je sodil še sebi. Tik pred tem je sestri uspelo poklicati na pomoč, a zaman. Policija je na kraju našla štiri trupla. Šlo je za družino, ki je veljala za vzorno in brez sporov, o 22-letniku pa sovaščani nimajo žal besede.