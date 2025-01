Pred sodnico stopila mati pokojnega Danijela Božića

"Ubili ste nas, vse skupaj in svoje starše zraven," to so besede, ki jih je Djurdja Božić namenila obtoženim umora njenega najmlajšega sina Danijela Božića, ko je kot druga priča stopila pred sodnico. "Njeno pričanje je bilo izjemno čustveno in moram reči, da se je naju s kolegom pravzaprav emocionalno dotaknilo," pravi tožilka Mateja Gončin.

Božića in njegovega soseda Žarka Tešanovića so obtoženi s Klemnom Kadivcem, domnevnim vodjo slovenske celice Kavaškega klana na čelu, novembra 2019 v Ankaranu ujeli v past. Božića so proti njegovi volji odpeljali do Okroglega na Gorenjskem, kjer so ga mučili, mu pred očmi kopali grob in ga vanj kasneje tudi zakopali. Tešanoviću je zahvaljujoč očividcem in hitremu prihodu policije uspelo pobegniti.

Naslednje jutro naj bi z dvema osebama iz lope ob Božićevi hiši nosil težke torbe in zatrjeval, da je notri marihuana. Potem so skupaj z Djurdjo Božić spili čaj, Tešanović pa je zaskrbljeni materi govoril, da je Danijel pobegnil in ji celo pokazal rane, ki jih je sam utrpel med napadom. "Pokazal je, da ima razbito glavo, da je bil v izolski bolnišnici, kjer so mu oskrbeli rane, in povedal, da so ga Kadivec in ostali pretepli s pištolo po glavi," razlaga Djurdja Božić.

Da je sin mrtev, je izvedela nekaj dni kasneje od kriminalistov. Razlog za okrutno dejanje naj bi bila kraja kokaina v vrednosti milijona evrov. Ko je bilo znanih več informacij o tem, kaj se je zgodilo, sta se s hčerko Diano odločili odpeljati do hiše na Okroglem, kjer naj bi bil Danijel mučen, tam pa je lastnik s prstom pokazal na enega od obtoženih Drejca Kovača. "Z levo roko je pokazal na Drejca, z desno pa na gozd, kjer je bil grob od Danijela. V gozdu sva kasneje grob našli, jaz sem prižgala sveče in jokala," se spominja Djurdja.

Sojenje se tako nadaljuje v četrtek, ko bo pred sodnico stopila nova priča. Tožilstvo pa poudarja, da je to šele začetek: "Čaka nas eno izjemno stresno obdobje. Zato smo tukaj." S februarjem se namreč začnejo obravnave večkrat tedensko, zvrstilo pa se bo več kot 20 prič.