Pred srednjo šolo Zagorje se je zbralo okoli 100 protestnikov

Da smo Slovenci res na dveh različnih bregovih in sploh ne znamo najti skupnega jezika, se še najbolj pokaže na protestih, ki jih je vedno več. Strasti se še niso pomirile po sredinem protestu v prestolnici, a protestniki so se v veliko manjšem številu zdaj zbrali v Zagorju. Protest so spodbudili nekateri nezadovoljni dijaki, ki nasprotujejo obveznemu nošenju mask v šolah in pogoju PCT. Pred srednjo šolo Zagorje, ki so jo preventivno zaprli že okoli 11. ure, se je v podporo dijakom zbralo okoli 100 protestnikov.