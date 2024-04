Pred vhodi šol varnostniki, v razredih pa polovica učencev manj

Povsem navadna sreda je bila zaradi anonimne grožnje na spletu v marsikateri šoli drugačna. Pred vhodom varnostnik, v razredih pa kje tudi polovica učencev manj. A tudi tega ne moremo pripisati le grožnji. V združenju ravnateljev pravijo, da je treba prazne šolske klopi pripisati tudi ramazanskemu bajramu. Policija sicer še naprej išče avtorja objave in tudi dokaze glede morebitnega kaznivega dejanja. In kaj o današnjem dnevu menijo tisti, ki so malce starejši, ki tudi grožnje bolje razumejo? Dijaki? Prevelike skrbi med njimi ni bilo.