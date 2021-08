Pred vrati nov migrantski val, pod vprašajem pa usoda več kot 30 milijonov ljudi

Ameriški umik ter vrnitev talibanov prinaša nov velik izziv predvsem za Evropo, kamor že desetletja bežijo Afganistanci, največ prav v zadnjih letih. Migrantski val je znova še kako realen. Množice so že pred 15. avgustom zapustile državo in prebežale v Iran in Turčijo. Afganistan je staro krizno žarišče, ki se po podatkih Agencije ZN za begunce po številu begunske populacije uvršča na tretje mesto, takoj za Sirijo in Venezuelo. Konec lanskega leta je slabe 3 milijone Afganistancev iskalo zatočišče, 2,6 milijona pa je bilo ljudi s priznanim begunskim statusom. Čas je, da prepoznamo humanitarno krizo in se odzovemo.