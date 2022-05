Pred vrati tudi podražitve komunalnih storitev

Po podražitvi energentov, ki so povzročile podražitev storitev in proizvodov, nas bodo zdaj po žepih udarile še višje cene komunalnih storitev. V Zbornici komunalnega gospodarstva ocenjujejo, da se bo oskrba s pitno vodo podražila za dobrih 11 odstotkov, odvajanje odpadnih voda za deset, čiščenje odpadnih voda za okrog 15 odstotkov in odvoz komunalnih odpadkov za devet odstotkov. To so le povprečni izračuni, saj bodo lahko cene v nekaterih slovenskih občinah nižje, lahko pa bodo šle v nebo.