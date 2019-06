Pred začetkom turistične sezone na Hrvaškem primanjkuje delovne sile

Delodajalci na Hrvaškem so v petkovem sporočilu za javnost poudarili, da vlada v preteklih tednih ni upoštevala večkratnih pozivov turističnega sektorja na pomoč. V Banskih dvorih so sicer decembra lani letošnje kvote za uvoz delavcev v turizmu v primerjavi z letom 2018 podvojili, a se je izkazalo, da 15.611 delovnih dovoljenj niti približno ne zadošča.

V združenju hrvaških delodajalcev poudarjajo, da za delo v turizmu in gostinstvu ne morejo dobiti domačih delavcev, čeprav je na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj tisoč ljudi, ki bi jih lahko takoj zaposlili. Večinoma iščejo pomožne delavce v turizmu, ki ne potrebujejo nobenih posebnih kvalifikacij. Ni več zanimanja za delo na Hrvaškem niti v državah z območja nekdanje Jugoslavije.

Pojasnili so, da hrvaški delavci, ki so v prejšnjih letih opravljali sezonska dela v turizmu, rajši opravljajo podobna dela v zahodnoevropskih državah, kjer so veliko boljše plačani. Ali pa ocenjujejo, da se jim ne izplača delati za nizke plače glede na stroške, ki jih imajo med sezonskim delom zunaj svojega bivališča.

Kot temeljni problem so izpostavili velike davčne obremenitve hrvaškega gospodarstva. Pravijo, da bi tudi na Hrvaškem lahko že zdaj natakarjem ponudili plače v višini 2000 evrov, a bi potem kava v lokalih stala 20 evrov.

Poudarili so, da so prisiljeni iskati delavce na drugih trgih. Po navedbah članov združenja delodajalcev je v turizmu, gostinstvu in gradbeništvu nujno potrebnih najmanj 15.000 delavcev. Skupaj z živilsko industrijo in kmetijstvom naj bi po nekaterih ocenah letos na Hrvaškem potrebovali dodatnih 30.000 delavcev.

Pri uvozu delavcev gre sicer le za gasilski ukrep, saj povzroča dodatne stroške in administrativne ovire. Delodajalci delavcem, ki jih pridobijo iz drugih držav v okviru kvot, plačajo potne stroške in namestitev, a so potem prisiljeni čakati tudi več tednov, preden jim pristojne službe prižgejo zeleno luč za zaposlitev. Izpostavljajo, da so se znašli v precepu, ker brezposelni domači delavci ne želijo delati v turizmu, uvoz pa je onemogočen, ker so že izpolnili kvote.