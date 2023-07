Predaje podpisov za zaščito nutrij se je udeležila tudi Tina Gaber

Več kot 24 tisoč podpisov so aktivisti iz 20 različnih društev zbrali v bran nutrijam, ki se jim do konca avgusta obeta odlov. Kar 20 na dan bi jih v naslednjih letih odvzeli iz narave. Da gre za strokovno odločitev, pa trdijo v Krajinskem parku Ljubljansko barje in še, da je nadzor nad številom populacije najbolj učinkovit z lovom. Nevladniki so sicer predlagali metode, kot sta sterilizacija in kastracija. Predaje podpisov na ministrstvu za kmetijstvo se je udeležila tudi premierjeva partnerica Tina Gaber, ki pa je nanjo kratko malo zamudila. Ali njena prisotnost pomeni pritisk na odločitev ministrstva?