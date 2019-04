Predčasne parlamentarne volitve v Španiji: zmaga se obeta socialistom

Na drugi strani bi lahko koalicijo oblikovale tudi desne Ljudska stranka (PP), Ciudadanos in Vox. Prva naj bi osvojila okoli 20 odstotkov, druga 15, tretja pa 11. Če se stranka Vox prebije v parlament, bo to prva skrajno desna stranka po padcu Francove diktature pred 40 leti.

Tako bi socialisti potrebovali podporo skrajno levega Podemosa, ki naj bi osvojil okoli 13 odstotkov glasov. Poleg tega si bodo morali za vladanje zagotoviti podporo strank, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije in Baskije.

Volilna kampanja je bila v znamenju vprašanja Katalonije, potem ko je ta regija oktobra 2017 izvedla referendum o neodvisnosti, tamkajšnji regionalni parlament pa je potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. Konservativna PP in liberalni Ciudadanos sta premierja Sancheza obtožila izdaje Španije, ker se je pogajal z zagovorniki katalonske neodvisnosti. On je to označil za laž.

Približno 37 milijonov volilnih upravičencev bo poleg 350 poslancev spodnjega doma španskega parlamenta izbiralo še 208 od 266 članov zgornjega doma. Potekale pa bodo tudi volitve v 99-članski regionalni parlament v Valencii. Glasove bodo lahko volivci oddali med 9. in 20. uro.