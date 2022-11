Predčasno glasovanje možno samo še v četrtek

Vse bližje smo odločitvi, kdo bo nasledil trenutnega predsednika države Boruta Pahorja. Medtem ko predsedniška rivala Anže Logar in Nataša Pirc Musar na terenu še skušata prepričati volivce, so nekateri odločitev že sprejeli. V sredo je na 19 voliščih po Sloveniji potekal že drugi dan predčasnih volitev. Predčasno glasovanje je za marsikoga priročno, saj so konec tedna odsotni, nedeljo raje preživijo z družino ali pa preprosto državljansko odgovornost radi opravijo čim prej. V sredo je svoj glas oddala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je svoj glas namenila Nataši Pirc Musar. Volišča bodo za predčasno glasovanje pred nedeljo odprta samo še v četrtek.