Predčasno končane počitnice za 6.000 potnikov: na krovu izbruhnil norovirus

Več kot 270 potnikov in članov posadke na največji križarki na svetu Oasis of the seas se je med počitnikovanjem na Karibih okužilo z norovirusom. Zaradi številnih obolelih gostov se je bila križarka primorana vrniti nazaj na Florido, potem ko so jamajške oblasti ob zasidranju ladje prepovedale izkrcanje potnikov.

Sedemdnevne počitnice se tako za okoli 6.000 potnikov, ki jih lahko sprejme križarka, končujejo predčasno, potem ko so se številni potniki okužili z norovirusom. Za tega je značilno, da se širi izjemno hitro, in sicer preko okužene hrane ali vode, okuženih oseb ter površin. Okužbo po navadi spremljajo slabost, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu. Počitnice so se zaradi izbruha virusa za okoli 6.000 potnikov končale predčasno. FOTO: AP "Menimo, da je bolje končati naše križarjenje prej, kot pa da bi še naprej ogrožali zdravje naših gostov," je sporočil Owen Torres, tiskovni predstavnik Royal Carribean, ki je lastnik križarke. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Potniki se medtem na družbenih omrežjih pritožujejo nad popolnim kaosom, ki naj bi vladal na ladji, najhuje pa naj bi bilo ob zasidranju na Jamajki, ki potnikom jamajške oblasti niso dovolile izkrcanja. "Danes je moj rojstni dan in tako zelo sem bila navdušena, da grem na Jamajko. Seveda smo zdaj obtičali na ladji, ker imajo določeni ljudje norovirus," je na Twitterju zapisala ena izmed razočaranih potnic. "Vzel sem si teden dopusta, da sem lahko zdaj zaprt na ladji," pa je zapisal nek drug potnik. Oasis of the seas se vrača na Florido. FOTO: AP Nesrečnim potnikom bodo povrnili stroške Križarka je zdaj na poti v Port Carneval na Floridi, potem ko je od tam preteklo nedeljo odplula na načrtovano sedemdnevno križarjenje po Karibih. Med drugim so obiskali Haiti, nato Jamajko, za konec pa se bi morali ustaviti še v mehiškem Cozumelu, a se je vodstvo križarke odločilo, da zaradi virusa to mondeno destinacijo izpusti. Kot so sporočili iz Royal Caribbean, bodo vsi potniki na krovu prejeli povračilo stroškov. Predčasna vrnitev pa bo zagotovila več časa za popolno čiščenje in sanacijo ladje, preden se ta odpravi na novo križarjenje, je še povedal Torres. Oasis of the seas sicer šteje 16 nadstropij in velja za najboljšo in največjo križarko na svetu. Royal Carribbean je mogočno križarko kupil leta 2009. FOTO: AP