Preden bodo znova odprli vrtec, bodo testirali vzgojiteljice

Šest okužb so potrdili v domu starejših v Černečah na Koroškem, pri petih stanovalcih in zaposlenemu. So okuženi, a zdravi, razmere pa pod nadzorom, pravijo v domu. Dva zaposlena in stanovalec pa so okuženi tudi v Domu Nine Pokorn pri Žalcu. V Braslovčah, kjer so že popolnoma zaprli vrtec Trnava in podružnično osnovno šolo, so potrdili štiri nove okužbe, v karanteni pa so zdaj tudi štirje razredi v matični šoli in ženski odbojkarski klub.