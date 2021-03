Zahtevajo, da Veselu preneha funkcija predsednika Računskega sodišča

Kdo se hoče znebiti predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela in zakaj? SDS, NSi in SNS so vložile zahtevo za sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije, kjer predlagajo, da Veselu preneha funkcija. Očitajo mu, da njegovo delo na Mednarodni nogometni zvezi FIFA, kjer na leto zasluži okoli 200 tisoč evrov bruto, ni združljivo s funkcijo predsednika Računskega sodišča, ker gre, kot so zapisali, za pridobitno dejavnost pri gospodarsko interesnem združenju.

