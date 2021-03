Predlog o dvigu najnižje pokojnine požel neodobravanje v organizacijah upokojencev

Da so pokojnine v Sloveniji prenizke in da številni upokojenci živijo na robu preživetja, je jasno. Zato bodo imeli poslanci v tretjem branju predlog Levice, da bi najnižje pokojnine dvignili za nekaj manj kot 200 evrov. Najnižja pokojnina bi tako znašala 442 evrov. Predlog, čigar namen je reševanje problema revščine med upokojenci, pa ni bil dobro sprejet v organizacijah upokojencev. Višina pokojnine bi namreč postala neodvisna od vplačanih prispevkov, kar bi lahko bilo nestimulativno in nepravično, poudarjajo.

