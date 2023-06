Potem ko je vlada v začetku tedna sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in so prvi svoje ogorčenje izrazili tako delodajalci kot sindikati, predlog buri duhove tudi med upokojenci. Ti so, če vlada ne bo spremenila dveh zanje spornih členov, napovedali celo referendum. Predlog zakona, ki naj bi starejšim prinesel bolj kakovostno življenje, ustvarja razmere, da bi lahko storitve dolgotrajne oskrbe uveljavljali samo tisti, ki so bogatejši, pravijo na ZDUS-u.