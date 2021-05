Predlogi zakonov obviseli v zraku: Nehajte se igrati z našimi življenji

"Starši prejemajo zdaj 588 evrov za delo, ki ga opravljajo 24 ur na dan, 365 dni na leto,"je dejala Valušnikova iz Društva vesele nogice. A do obravnave sploh niso prišli, saj se je redna seja, ki naj bi trajala vsaj sedem delovnih dni, zaradi pat pozicije zaključila v pičlih treh minutah. Vsi predlogi zakonov, tudi opozicijski, so zaradi blokade tako obviseli v zraku.

"Naj sedejo za mizo in naj bodo odrasli ljudje, ne pa otroci, ki so v peskovniku in jim je nekdo vzel lopatko. Točno to počnejo–so nezreli in nedorasli svojim funkcijam," je še dejala Valušnikova.A kot pojasnjujejo v opoziciji, se morajo v parlamentu najprej rešiti tehnični zapleti, ki pa jih očitno ni malo.

"Pogovori o vsebini lahko pridejo na vrsto, ko vlada normalno stanje v državi, da se lahko politika pogovarja o resničnih problemih ljudi," je dejala Jerca Korče, poslanka LMŠ.

Tako opozicija kot koalicija bosta svoje predloge poslancem zdaj predstavljali z izrednimi sejami. In prav o tem bo jutri tekla beseda na neformalnem posvetu. "Upam, da se bomo dogovorili glede načina dela v prihodnjih dveh tednih, morda tudi za julij," je dejal predsednik DZ Igor Zorčič.