Prednika nekdanja partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja

Ljubljana, 13. 10. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Denis Malačič
Vodjo poslanske skupine Socialnih demokratov Janija Prednika je nekdanja partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, njena izpoved je nazorna in pretresljiva. Zadevo preiskuje slovenjgraško tožilstvo, Prednik pa je pisno sporočil, da "je v preteklosti delal napake, a nikoli takšnih, kakršne mu danes pripisujejo," ter "priznava, da je v stiski odreagiral narobe" in odstopil s položaja poslanca.

V SD odstop Prednika označili za 'pravilno potezo'

Prednik sporočil svoj odstop: Priznam, da sem v stiski odreagiral narobe

Nekdanja partnerka ovadila poslanca SD, očita mu psihično in fizično nasilje

