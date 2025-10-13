Prednika nekdanja partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja

Vodjo poslanske skupine Socialnih demokratov Janija Prednika je nekdanja partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, njena izpoved je nazorna in pretresljiva. Zadevo preiskuje slovenjgraško tožilstvo, Prednik pa je pisno sporočil, da "je v preteklosti delal napake, a nikoli takšnih, kakršne mu danes pripisujejo," ter "priznava, da je v stiski odreagiral narobe" in odstopil s položaja poslanca.