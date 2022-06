Prednosti, pravičnost in primerjava moškega ter ženske po menjavi spola

Vse več je primerov, v katerih športnik, rojen kot moški, spremeni spol, nato pa se še naprej ukvarja z disciplino, ki ji je posvetil življenje. Za mnoge je to nepošteno dejanje, seveda zaradi fizioloških predispozicij, ki jih je deležen kot rojen moški. Kljub prejemanju hormonskih terapij namreč športnica, ki je šla skozi moško puberteto, brezpogojno dominira v športu med ženskami. Veliko prahu je dvignila kolesarska dirka pretekli teden v Londonu, na kateri je bila od prve trojice edina biološka ženska prejemnica bronaste medalje. Prva in drugo uvrščena Emily Bridges in Lilly Chant sta biološka moška, ki se identificirata kot transspolna. Oglasil se je tudi angleški premier Johnson, ki pravi, da biološki moški ne bi smeli tekmovati v ženskih športih. O prednostih, pravičnosti in primerjavi ženske ter moškega po spremembi spola smo se pogovarjali z dr. Mit Bračičem, ekspertom za športno diagnostiko.