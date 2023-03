Po tem ko nas je postavitev ograje že stala devet milijonov evrov, nas bo zdaj odstranitev stala novih sedem milijonov. In največji posel je s to ograjo naredilo podjetje Minis, ki jo je postavljalo in jo bo podiralo. In kako slovensko, tudi ta bizarna zgodba o ograji, ki ni delila le države in ljudi na meji, ampak tudi politiko, zdaj deli tudi podiranje. Je podjetje res bilo izbrano pravilno? Če je bilo najcenejše, je morda vedelo več kot ostali ponudniki?