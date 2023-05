Predsednica v motoristični jakni: 'To vajo bi moral opraviti vsak motorist'

Veliko prometnih nesreč motoristov so, potem ko se je izboljšalo vreme, obravnavali slovenski policisti. Na cestah so umrli že trije vozniki motornih koles, 19 je bilo hudo poškodovanih, 71 pa lažje. Najpogostejši razlogi za nesreče so neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna smer vožnje. Že 40 let je motoristka tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je udeležila usposabljanja na prometnem poligonu Jarše pri Domžalah in relacijske vožnje do Bleda. Takšno kondicijsko vajo bi, kot pravi, moral pred motoristično sezono opraviti vsak motorist.