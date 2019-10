Predsednik Evropskega parlamenta podpira podaljšanje roka za brexit

Kot je dejal predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, bi podaljšanje roka za izstop, kar je predlagal tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, britanskemu parlamentu omogočilo, da pojasni svoje stališče, Evropskemu parlamentu pa, da opravlja svojo vlogo.

Evropski parlament sicer ne odloča o podaljšanju roka za brexit, je pa zadnji člen v procesu ratifikacije dogovora o brexitu med EU in Združenim kraljestvom.

Ker je britanski premier Boris Johnson v torek zamrznil potrjevanje zakona o izstopnem dogovoru v spodnjem domu britanskega parlamenta, je tako praktično nemogoče, da bi Evropski parlament o ratifikaciji dogovora odločal pred 31. oktobrom, ko je še veljaven rok za izstop.

Velika Britanija je za podaljšanje roka za brexit zaprosila v soboto, potem ko je Westminster podprl dopolnilo, s katerim je preložil dokončno potrditev dogovora o brexitu do sprejetja potrebne zakonodaje. Britanska prošnja vsebuje željo po trimesečnem podaljšanju, torej do 31. januarja, a v igri so tudi druge možnosti. S podaljšanjem mora soglašati vseh preostalih 27 članic EU.