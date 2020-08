Predsednik KPK: Zelo pomembno je, da se loči javno in zasebno

"Takrat je bil izrečen samo opomin, v vsaki naslednji zadevi, v kolikor bi se ta ponovila, pa se lahko uporabi tudi strožja sankcija," odgovarja Šumi in pojasnjuje, da se višina globe za tovrstni prekršek sicer giblje med 400 in 4000 evri.

Kdaj lahko pričakujemo odgovore še ni jasno, od razpleta incidenta pa so lahko odvisna tako prihodnost predsednice stranke DeSUS kot tudi koalicije in vlade.

"Na komisiji še vedno vodimo prehodni postopek v okviru katerega bomo preverili, ali obstaja dovolj razlogov za sum da lahko uvedemo raziskavo," pravi Robert Šumi in pojasnjuje, da še pridobivajo gradiva in pojasnila.

"Zelo pomembno je, da se loči javno in zasebno," poudarja Šumi in dodaja, da prav tu leži bistvo konflikta interesov. "Funkcionarji morajo stalno skrbeti za odgovorno in transparentno ravnanje skladno z visoko stopnjo integritete, saj s tem dajejo zgled," je prepričan. "V kolikor je njihovo ravnanje v nasprotju s pričakovanjem, se pojavijo dvomi in dileme, pred kakršnimi smo sedaj."

Pri promociji dejavnosti je treba vsem podjetjem nuditi enako podporo

"Same promocije v izhodišču ne pomenijo nujno konflikta interesov," glede Pivčine promocije podjetja Vinakras pravi predsednik KPK."Treba je presojati konkretno situacijo," vztraja.

"Ko se pogovarjamo o promociji določene dejavnosti, v tem primeru vinarstvo, je pomembno, da ima tako ministrstvo kot vlada strategijo, ki zajema vse vinarje v Sloveniji," pravi in dodaja, da morajo transparentno in objektivno tovrstno promocijo ponuditi vsem. "Nikakor pa ne samo enemu."

A da je s stališča komisije za preiskovanje korupcije zaenkrat še prezgodaj, da bi lahko sodili in govorili o kršitvi zakona."Pričakujemo, da bomo dobili vso potrebno dokumentacijo. Tako povabila, kot račune in potrdila o storitvah,"pravi Šumi in poudarja, da je treba izhajati iz posameznega konkretnega primera in ugotoviti, če so bili prisotni osebni vplivi.

Komisija se s tovrstno problematiko sicer še ni ukvarjala, pravi Šumi. "Razmišljamo o tem, da bomo sprejeli neko načelno mnenje, ki bo osredotočeno na to kje je meja med javnim in zasebnim, da do tovrstnih situacij ne bi več prihajalo. Vsaj z vidika dvoma o tem, kaj je pravilo in kaj ne," je še povedal. "Zagotovo je v preteklosti do tega prihajalo, a po moji vednosti the podatkov nimamo," pravi.