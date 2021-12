Predsednik Pahor podelil državna odlikovanja predstavnikom treh različnih verskih skupnosti

Posebno nagrado, natančneje državno odlikovanje – eno v zlati, dve v srebrni barvi – so v torek v predsedniški palači prejeli predstavniki treh različnih verskih skupnosti v Sloveniji. Med prejemniki so odmevale besede o povezovanju, strpnosti in enotnosti. Nadstropje nižje pred vrati predsedniške palače je prevladovala predvsem tišina. Nekaj nekdanjih žrtev spolnih zlorab s strani predstavnikov rimsko-katoliške cerkve je s črnimi baloni v tišini, a vendarle glasno, poudarilo svoje nestrinjanje s podelitvijo zlatega reda za zasluge kardinalu Francu Rodetu.