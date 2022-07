Predsednik vlade na obisku v Berlinu

Predsednik vlade Robert Golob se je mudil v Berlinu, kjer je s kanclerjem Scholzom preigraval možnosti, kako bi Unija lahko postala neodvisna od ruskega plina, ne da bi to privedlo do prisilnih redukcij. Berlin kot prva izbira za Golobov bilateralni obisk sicer ni bilo naključje, saj vlada veliko pozornosti daje k vračanju Slovenije v smer jedrnih držav Evrope, torej vračanje na francosko-nemški vlak. To je bil sicer prvi obisk slovenskega premierja v nemški prestolnici od leta 2018, ko si je takrat prav tako novopečeni predsednik Marjan Šarec Berlin izbral za prvi bilateralni obisk.