Predsednik Pahor vokalni skupini Fantje z vasi podelil jabolko navdiha

Kakšno je zdravilo za osamljenost in žalost? Mnogim pomagata že lepa beseda in glasba. Vokalna skupina Fantje z vasi iz Rogaške Slatine s svojimi nastopi osrečuje tako mlade kot stare. Z ljubeznijo do prepevanja domove za starejše napolnijo s toplino in veseljem, kar je sploh pomembno za starostnike, ki so v teh časih še bolj osamljeni. Pregovor pravi, da dober glas seže v deveto vas, petje in srčnost Fantov z vasi pa sta segla vse do predsednikove palače. Predsednik republike Borut Pahor jim je namreč podelil jabolko navdiha.