Predsedniki strank vse glasneje o možnih koalicijskih sodelovanjih

Kdo bo sestavljal novo koalicijo in predvsem s kom? Čeprav so volitve predvidoma šele prihodnje leto, se o državnozborskih volitvah in predvsem povolilnem sodelovanju govori vse glasneje. Po tem, ko je za mizo s predlogom o povolilnem sodelovanju prišel predsednik LMŠ Marjan Šarec, je minuli vikend na regionalnem srečanju stranke svoje pogoje, s kom bi po volitvah sodeloval, predstavil tudi aktualni premier Janez Janša.