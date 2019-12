Predsedovanje G20 prevzela Savdska Arabija: v ospredju opolnomočenje žensk in mladih

"V sodelovanju s partnerji iz skupine G20 si bomo prizadevali za konkretne ukrepe in uresničevanje priložnosti, ki nam bodo omogočile soočanje z izzivi prihodnosti," so povzeli besede prestolonaslednika Mohameda bin Salmana.

Z nafto bogata država je enoletno predsedovanje skupini držav prevzela od Japonske. Vrh bo v Rijadu predvidoma 21. in 22. novembra prihodnje leto.

Savdska Arabija bo tudi zaradi strateške lege na območju med Azijo, Afriko in Evropo po njegovih besedah igrala pomembno vlogo pri oblikovanju perspektiv za Bližnji Vzhod in Severno Afriko. "Verjamemo, da bo to edinstvena priložnost za oblikovanje soglasja o mednarodnih vprašanjih," je dodal.

Dvomi glede ravni človekovih pravic v državi

Predsedovanje Savdska Arabija začenja v luči dvomov glede ravni človekovih pravic v državi zaradi umora do oblasti kritičnega novinarja Džamala Hašodžija oktobra lani na savdskem konzulatu v Istanbulu.

V Amnesty International so zato članice skupine G20 pozvali, naj pritisnejo na oblasti v Rijadu, da bi se zavezale k prekinitvi vzorcev kršitev človekovih pravic. "Voditelji držav skupine G20 ne smejo na račun donosnih poslovnih vezi še naprej ignorirati strašljivih zapisov o kršitvah človekovih pravic," so navedli.