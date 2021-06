Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije: 'Skupaj. Odporna. Evropa.'

Čez dva dneva Slovenci prevzemamo predsedovanje Svetu Evropske unije. Slovenija bo to vlogo prevzela po trinajstih letih. Tako kot leta 2008, ko se je svet soočal s hudo gospodarsko krizo, smo tudi ob tokratnem predsedovanju postavljeni v negotove razmere, ki jih je za seboj pustil koronavirus. Predsedovanje prevzemamo kot zadnji v predsedstveni trojki, ki smo jo sestavljali skupaj s Portugalsko in Nemčijo. Države članice, ki predsedujejo Svetu, namreč tesno sodelujejo v skupinah po tri in skupaj tudi oblikujejo vsebinski program, ki ga bodo v letu in pol zasledovale. Slovenija bo predsedovala pod sloganom "Skupaj. Odporna. Evropa."

