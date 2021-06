Predsedovanje Svetu EU: na petih lokacijah kar 240 gostov s celotne Evrope

Po več mesečnih pripravah, tako vsebinskih kot tehničnih, danes na osrednjem prireditvenem prostoru predsedovanja usklajujejo še zadnje malenkosti, ki pa kljub svojemu imenu ne zavzamejo nič kaj malo časa. "Zadnjih nekaj mesecev smo že kar navajeni, da ne gledamo na uro. Domov bomo šli, ko bo delo opravljeno, noč bo kratka, ampak počutimo se kot športniki, ki so oddelali super priprave in se veselimo tekme," pravi Marjan Hribar .

"Za take dneve se živi," pravi Kavčič in dodaja, da se trudijo več kot 100-odstotno. Predpriprava miselno poteka že kar nekaj časa pravi, zares pa se začenja danes, »potem pa celo noč in jutri«. Za prvo kuharsko ekipo nocoj spanja ne bo - prve jedi bodo mojstri namreč pripravili že ponoči. »Vse je sveže in 100-odstotno kvalitetno,« zagotavlja prvi mož kulinarike v času predsedovanja.

Jutri bo kongresni center Brdo, kjer je danes kljub zadnjim pripravam še povsem mirno, gostil okoli 240 gostov, tudi tiste najvidnejše iz vrha EU. Temu primerno bo dovršenih tudi okoli 900 obrokov - kot prva evropska država bomo namreč ponujali kulinariko na najvišji ravni.

"Če bi vam želel povedati vse, bi morali narediti kar eno celo oddajo," se je pošalil Kavčič. Je pa povedal, da je usmeritev lokalno, sezonsko in celotna Slovenija.

Varnostni protokoli ostajajo skrbno varovana skrivnost

Pomembno vlogo bodo v času predsedovanja odigrali tudi policisti, ki bodo skrbeli za varnost ob protokolarnih obiskih. "Zagotovo je to zelo velik zalogaj," je priznal minister za notranje zadeve Aleš Hojs, a je dodal, da ne pričakuje, da bi bilo karkoli problematično: "Slovenska policija je za to dobro usposobljena."