Pred sredinim potrjevanjem 15. slovenske vlade so se zvrstila še zadnja zaslišanja šestih kandidatov za ministre. Uspešno so jih prestali Bojan Kumer, kandidat za ministra za infrastrukturo, Irena Šinko, predlagana za ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uroš Brežan, predlagan minister za okolje in prostor.