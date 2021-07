Predstavnik WHO ob obisku Slovenije pozval k dodatnemu trudu za organizacijo cepljenja

V sklopu predsedovanja Svetu Evropske unije nas je obiskal predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije. Ta si je ogledal našo organizacijo cepljenja na Gospodarskem razstavišču in pozval, da je čas za dodaten trud, saj smo na točki, ko zanimanje upada. Seznami so prazni tudi v Ljubljani, na vrhuncu so na razstavišču cepili več kot štiri tisoč ljudi na teden. V prihodnjem pa jih na seznamu čaka le 200 in zato bodo cepljenje od ponedeljka izvajali v Zdravstvenem domu Metelkova.

